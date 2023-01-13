Клопп рассказал о травмах Фирмино, Нуньеса и Милнера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках мерсисайдцев.
«Если Дарвин Нуньес не сможет тренироваться сегодня, то да, он не будет играть с «Брайтоном». Джеймс Милнер вчера провёл большую часть тренировки вместе со всеми и сегодня вернётся к нормальной работе. Роберто Фирмино отсутствовал. Он прошёл обычную реабилитацию, все врачи сказали нам, что он будет готов, а затем Бобби снова что-то почувствовал, и это продлило его пребывание в лазарете. Я не знаю точно, когда он вернётся, но он недалёк от общих тренировок», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
Команда Юргена Клоппа занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 13 января 2023
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