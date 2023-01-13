«Сельта» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 января, состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» примет «Вильярреал». Команды сыграют на стадионе «Балаидос». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Видеотрансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

«Вильярреал» в прошлом туре Примеры обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:1. Этот результат позволил команде набрать 27 очков подняться на шестую позицию в турнирной таблице.

Гол Яго Аспаса принёс «Сельте» минимальную победу над «Эльче» в матче 16-го тура. Команда из Виго набрала 16 очков и покинула зону вылета, расположившись на 16-м месте в таблице.