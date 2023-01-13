Эдди Хау высказался о ситуации с пьяной ездой Жоэлинтона

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что нападающий «сорок» Жоэлинтон может не принять участия в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».
«Да, я знаю об инциденте с его пьяной ездой, он уже раскаялся, понимает всю ответственность. Не буду углубляться в суть дела, но он осознал серьёзность. Мы поддерживаем его, но он может не сыграть с «дачниками», – цитирует Хау Goal.com.
Бразильский форвард был арестован утром 12 января после того, как полицейские остановили его автомобиль в районе Понтленд-роуд в Ньюкасле. Жоэлинтону были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде. Футболист должен предстать перед местным судом в конце января. Заседание назначено на 26-е число. Представители «Ньюкасла», включая главного тренера команды Эдди Хау, осведомлены о случившемся.
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