В «Реале» отреагировали на присутствие Криштиану Роналду на тренировке команды

Мадридский «Реал» в своих соцсетях опубликовал видео, на котором экс-форвард испанской команды Криштиану Роналду посетил её тренировку в Саудовской Аравии.

«Рады снова тебя видеть, Криштиану», — подписано видео.

Сейчас 37-летний Криштиану Роналду выступает за местный «Аль-Наср», с которым подписал контракт до 2025 года. Португалец, помимо основной деятельности, будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Карьера Роналду в «Реале» прошла с 2009 по 2018 год. Он совершил свыше 580 результативных действий за команду в 438 матчах и выиграл с командой 17 трофеев, включая четыре трофея Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик: