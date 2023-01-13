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The Telegraph: «Челси» готов расстаться с семью футболистами

The Telegraph: «Челси» готов расстаться с семью футболистами
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В лондонском «Челси» рассматривают возможность серьёзного обновления состава в ближайшие два трансферных окна. В клубе не будут возражать против ухода семи футболистов. Об этом сообщает The Telegraph. В этот список попали Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Калиду Кулибали, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг.

По сведениям источника, в клубе рассматривают продажу или сдачу в аренду всех вышеназванных футболистов, кроме Жоржиньо. С итальянским футболистом не будут продлевать контракт, истекающий в конце сезона.

Отмечается, что в «Челси» хотят сохранить полузащитников Мэйсона Маунта и Н'Голо Канте и с оптимизмом смотрят на продление контрактов с ними.

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