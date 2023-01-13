Американка Уиллиамс и сербка Матич перешли в женское «Динамо»

Американская футболистка Кайлан Уиллиамс перешла в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с ней состав бело-голубых пополнили угандийская спортсменка Фаузия Нажэмба, черногорка Хелена Божич и сербка Тияна Матич.
Главный тренер команды Сергей Лаврентьев оценил перспективы Хелены Божич.
«В отличие от игроков атаки, которых мы подписали на этой неделе, Хелена Божич – центральный защитник, которая поможет укрепить оборонительную линию нашей команды. Мы ведём работу в этом направлении, это одна из ключевых задач в межсезонье.
Хелена хорошо играет головой, действует позиционно грамотно, также может закрыть и позицию крайнего защитника. Кроме того, Божич – игрок национальной команды Черногории, опытная футболистка, имеющая за плечами немало международных матчей», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
- 13 января 2023
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