Американка Уиллиамс и сербка Матич перешли в женское «Динамо»

Американская футболистка Кайлан Уиллиамс перешла в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с ней состав бело-голубых пополнили угандийская спортсменка Фаузия Нажэмба, черногорка Хелена Божич и сербка Тияна Матич.

Главный тренер команды Сергей Лаврентьев оценил перспективы Хелены Божич.



«В отличие от игроков атаки, которых мы подписали на этой неделе, Хелена Божич – центральный защитник, которая поможет укрепить оборонительную линию нашей команды. Мы ведём работу в этом направлении, это одна из ключевых задач в межсезонье.



Хелена хорошо играет головой, действует позиционно грамотно, также может закрыть и позицию крайнего защитника. Кроме того, Божич – игрок национальной команды Черногории, опытная футболистка, имеющая за плечами немало международных матчей», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.