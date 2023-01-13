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Нигматуллин: Баринов чувствует, что перерос «Локо». Почему бы не попытать счастья в Турции

Нигматуллин: Баринов чувствует, что перерос «Локо». Почему бы не попытать счастья в Турции
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, которым интересуется «Бешикташ», перерос уровень российского клуба.

«Век футболиста короток. «Локомотив» борется за выживание, Россия лишена еврокубков — тем самым здесь можно зачахнуть.

Если есть возможность попасть в европейский клуб, с хорошей зарплатой и перспективами, то почему бы и не попытать счастья. Понятно, что можно говорить о клубном патриотизме, что нужно помочь «Локомотиву».

Помочь, конечно, нужно, но важно, чтобы клуб тоже хотел себе помочь, чтобы клуб в этом плане отвечал взаимностью. Последние годы у «Локомотива» неоднозначные, как будто клуб был сам себе врагом. Я не осуждаю желания Баринова, а наоборот, поддерживаю. Человек стремится к лучшему — это абсолютно нормально. Баринов хочет расти и чувствует, что на данный момент перерос свою команду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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