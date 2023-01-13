Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: мы видели, что «Брайтон» делал на «Энфилде». Эти парни могут попасть в еврокубки

Клопп: мы видели, что «Брайтон» делал на «Энфилде». Эти парни могут попасть в еврокубки
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Роберто Де Дзерби и его «Брайтон» в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Раньше «Брайтон» играл в Поттербол, теперь играет в Де Дзербибол. Мы видели, что они сделали на «Энфилде» (команды сыграли 3:3 в октябре. «Ливерпуль» проигрывал 0:2 к 17-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Это сработало очень хорошо, и решение пригласить Де Дзерби вместо ушедшего Поттера было разумным.

У обоих тренеров очень похожа философия владения мячом. Уверенность играет большую роль в футболе, и они полны уверенности. Будет тяжело, но я очень жду этого матча. Я не думаю, что кто-то недооценивает «Брайтон». Кто бы мог подумать, что их процент владения мячом увеличится после ухода Поттера? Они играют хорошо, полны уверенности и, позвольте мне сказать, могут попасть в еврокубки по итогам сезона», — приводит слова Клоппа CalcioNews24.

Матч «Брайтон» — «Ливерпуль» состоится завтра, 14 января. Начало – в 18:00 мск.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

«Брайтон» — «Ливерпуль». От Клоппа ждут чуда «Брайтон» — «Ливерпуль». От Клоппа ждут чуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023