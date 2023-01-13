Клопп: мы видели, что «Брайтон» делал на «Энфилде». Эти парни могут попасть в еврокубки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Роберто Де Дзерби и его «Брайтон» в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Раньше «Брайтон» играл в Поттербол, теперь играет в Де Дзербибол. Мы видели, что они сделали на «Энфилде» (команды сыграли 3:3 в октябре. «Ливерпуль» проигрывал 0:2 к 17-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Это сработало очень хорошо, и решение пригласить Де Дзерби вместо ушедшего Поттера было разумным.
У обоих тренеров очень похожа философия владения мячом. Уверенность играет большую роль в футболе, и они полны уверенности. Будет тяжело, но я очень жду этого матча. Я не думаю, что кто-то недооценивает «Брайтон». Кто бы мог подумать, что их процент владения мячом увеличится после ухода Поттера? Они играют хорошо, полны уверенности и, позвольте мне сказать, могут попасть в еврокубки по итогам сезона», — приводит слова Клоппа CalcioNews24.
Матч «Брайтон» — «Ливерпуль» состоится завтра, 14 января. Начало – в 18:00 мск.
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