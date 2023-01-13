Валерий Кечинов: если переход в «Бешикташ» получится, то для Баринова это будет шаг вперёд

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову стоит попробовать свои силы в турецком «Бешикташе», который заинтересован в россиянине.



«Если у Баринова есть мечта играть в Европе и клуб его хочет, то всё может произойти. Турецкие клубы всегда были очень крепкими. Да, они не самые топовые по европейским меркам, но «Бешикташ» всегда был претендентом на еврокубки. Если переход получится, то для Баринова это будет шаг вперёд», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Бешикташ» занимает пятую строчку в турнирной таблице турецкого первенства, набрав 29 очков в 16 матчах. От лидера соревнования — «Галатасарая» — клуб отстаёт на 13 очков.