Кварацхелия в первом тайме матча с «Ювентусом» забил гол и сделал результативную передачу

В эти минуты проходит центральный матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира — «Наполи» — принимает «Ювентус», располагающийся на втором месте в турнирной таблице. Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в первом тайме отметился двумя результативными действиями: на 14-й минуте он ассистировал форварду Виктору Осимхену, который открыл счёт, а на 39-й поразил ворота туринцев сам. Гости отыграли один мяч усилиями Анхеля Ди Марии. После первого тайма счёт 2:1 в пользу хозяев.

В активе команды Лучано Спаллетти 44 очка, в прошлом туре неаполитанцы на выезде обыграли «Сампдорию» со счётом 2:0.



«Ювентус» отстаёт на семь очков, однако туринцы имеют серию из восьми побед в Серии А, причём ни в одном из этих матчей команда Массимилиано Аллегри не пропустила мячей. Последнее поражение в чемпионате чёрно-белые потерпели 8 октября в игре с «Миланом» (0:2).