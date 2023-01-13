«Ювентус» пропустил гол в Серии А впервые с октября, прервав сухую серию из восьми матчей

Туринский «Ювентус» который в эти минуты встречается с «Наполи», пропустил гол в Серии А впервые за восемь матчей. На 14-й минуте ворота гостей поразил Виктор Осимхен, а на 39-й — экс-полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, который поучаствовал и в первом голе, отдав результативную передачу на Осимхена.
Туринцы имеют победную серию из восьми матчей в турнире, причём они не пропускали ни в одной из этих встреч. Последнее поражение чёрно-белые потерпели 8 октября в игре с «Миланом» (0:2), тогда же в их ворота были забиты последние до сегодняшнего дня мячи.
«Ювентус» отыграл один мяч благодаря усилиям Анхеля Ди Марии. К перерыву неаполитанцы впереди — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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