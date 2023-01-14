«Зенит» объявил о подписании нигерийской нападающей Мэри-Энн Эзенагу

Нападающая Мэри-Энн Эзенагу стала игроком женской команды «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте. Контракт с 22-летней футболисткой заключён на три года.

Футбольная карьера Мэри-Энн стартовала в гимназии для девочек города Асаба, где она получала образование. Проявив себя на детском уровне, футболистка присоединилась к местной команде «СиАй Эйнджелс». В 2014 году Мэри-Энн Эзенагу заключила первый профессиональный контракт, перейдя в футбольный клуб «Дельта Куинс», где провела шесть лет.



В 2020 году футболистка подписала соглашение с «Риверс Эйнджелс». Вместе с командой стала победителем чемпионата Нигерии в 2021 году. Мэри-Энн Эзенагу трижды признавалась лучшим игроком в матчах Западноафриканского футбольного союза. Игрок женской сборной Нигерии по футболу вместе с командой выступала на чемпионате мира среди женщин U17 2016 года.

Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик: