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«Зенит» объявил о подписании нигерийской нападающей Мэри-Энн Эзенагу

«Зенит» объявил о подписании нигерийской нападающей Мэри-Энн Эзенагу
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Нападающая Мэри-Энн Эзенагу стала игроком женской команды «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте. Контракт с 22-летней футболисткой заключён на три года.

Футбольная карьера Мэри-Энн стартовала в гимназии для девочек города Асаба, где она получала образование. Проявив себя на детском уровне, футболистка присоединилась к местной команде «СиАй Эйнджелс». В 2014 году Мэри-Энн Эзенагу заключила первый профессиональный контракт, перейдя в футбольный клуб «Дельта Куинс», где провела шесть лет.

В 2020 году футболистка подписала соглашение с «Риверс Эйнджелс». Вместе с командой стала победителем чемпионата Нигерии в 2021 году. Мэри-Энн Эзенагу трижды признавалась лучшим игроком в матчах Западноафриканского футбольного союза. Игрок женской сборной Нигерии по футболу вместе с командой выступала на чемпионате мира среди женщин U17 2016 года.

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