Сторожук подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Соглашение будет рассчитано на 1,5 года

Александр Сторожук сегодня, 14 января, подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок контракта тренера с клубом будет рассчитан на 1,5 года.
Специалист руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ, а в начале января было объявлено о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «быков». До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива. Александр Сторожук перешёл на должность наставника «Краснодара-2».
Клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.
«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.
- 14 января 2023
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