Вице-президент «Серро Портеньо» раскрыл сумму перехода Дуарте в «Спартак»

Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль раскрыл детали перехода защитника Алексиса Дуарте в московский «Спартак».

«Алексис Дуарте уже перешёл в «Спартак», он приедет в Россию на следующей неделе. «Спартак» приобрёл 80% экономических прав на игрока. Сумма трансфера составила € 5 млн? Гораздо меньше. Я не знаю, почему журналисты так писали. У нас было три предложения по нему», — цитирует Петтенхиля Deportes Uno.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. В ближайшее время 22-летний футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с московской командой до июня 2027 года.