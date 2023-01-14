Клопп иронично оценил действия «Челси» на трансферном рынке
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил про действия «Челси» на трансферном рынке.
«У руководства «Брайтона» грамотная разведка, которая принимает правильные решения. Их связи с Южной Америкой, очевидно, довольно хороши — возможно, в будущем у «Челси» будут такие!» — цитирует Клоппа журналист Нил Джонс в своей социальной сети.
Команда Юргена Клоппа занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей. Ранее главным тренером синих стал Грэм Поттер, который до этого возглавлял «Брайтон». Сейчас «чайки» занимают восьмое место в английской Премьер-лиге.
«Аристократы» располагаются на 10-й позиции в турнире.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
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