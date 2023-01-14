Клопп иронично оценил действия «Челси» на трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил про действия «Челси» на трансферном рынке.

«У руководства «Брайтона» грамотная разведка, которая принимает правильные решения. Их связи с Южной Америкой, очевидно, довольно хороши — возможно, в будущем у «Челси» будут такие!» — цитирует Клоппа журналист Нил Джонс в своей социальной сети.

Команда Юргена Клоппа занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей. Ранее главным тренером синих стал Грэм Поттер, который до этого возглавлял «Брайтон». Сейчас «чайки» занимают восьмое место в английской Премьер-лиге.

«Аристократы» располагаются на 10-й позиции в турнире.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: