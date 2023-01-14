«Вильярреал» потерял очки в матче с «Сельтой». В прошлом туре команда обыграла «Реал»
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В ночь с 13 на 14 января на стадионе «Балаидос» в Виго проходил матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местная «Сельта» и «Вильярреал». Финальный свисток Хавьера Альберолы Рохаса зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт в матче открыли гости: на 15-й минуте точным ударом отметился форвард Жерар Морено. Голевую передачу ему отдал Саму Чуквезе.
Гол Жерара Морено. Видеоролик:
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«Сельта» сравняла на 68-й: Габриэль Вейга нашёл передачей Йёргена Ларсена в правой части штрафной, тот быстро обработал мяч и пробил под правую штангу.
«Сельта» набрала 17 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место. «Вильярреал» (28) — четвёртый.
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