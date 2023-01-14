Кварацхелия вышел на второе место в Серии А по системе «гол+пас». На первом — Осимхен

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который в матче Серии А с «Ювентусом» забил гол и сделал две результативные передачи, вышел на второе место по системе «гол+пас» в текущем розыгрыше турнира (7+7). Первую строчку занимает его одноклубник Виктор Осимхен (12+3), который в этом матче также набрал три балла за результативность, забив дважды и сделав голевой пас на грузина.
«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.
В следующем матче неаполитанцы встретятся с «Кремонезе» в Кубке Италии, а в чемпионате 21 января сыграют с «Салернитаной».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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