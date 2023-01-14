Роналду: благодарен Фергюсону за то, что он сделал для меня

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко отозвался об экс-тренере «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.



«Босс был лидером, каждый игрок следовал за ним. Я много, много раз говорил, что он для меня как один из футбольных отцов.



Когда я оказался в «МЮ» в 18, он поставил меня куда было нужно. Он многому меня научил. В том, кем я стал, есть и его заслуга. Я благодарен за то, что он сделал для меня», – сказал Роналду на канале LiveScore.



Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.



Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана: