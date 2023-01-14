Спаллетти: когда играешь против «Ювентуса», словно сталкиваешься с колоссом
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил победу своих подопечных в матче с «Ювентусом».
«Прежде всего эта победа станет посланием для нас самих. Мы все немного страдали от «Ювентуса», так что, когда играешь против них, словно сталкиваешься с колоссом. Чего мы не должны были делать, так это искать предлог, чтобы не победить. Мы вели свою игру и заслужили победу», — приводит слова Спаллетти Tutto Mercato.
Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Наполи» над «Ювентусом» со счётом 5:1.
«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.
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