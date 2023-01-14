Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: когда играешь против «Ювентуса», словно сталкиваешься с колоссом

Спаллетти: когда играешь против «Ювентуса», словно сталкиваешься с колоссом
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил победу своих подопечных в матче с «Ювентусом».

«Прежде всего эта победа станет посланием для нас самих. Мы все немного страдали от «Ювентуса», так что, когда играешь против них, словно сталкиваешься с колоссом. Чего мы не должны были делать, так это искать предлог, чтобы не победить. Мы вели свою игру и заслужили победу», — приводит слова Спаллетти Tutto Mercato.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Наполи» над «Ювентусом» со счётом 5:1.

«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.

«Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стёрли его! «Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стёрли его!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023