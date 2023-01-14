Испанский полузащитник Пабло Сарабия близок к переходу из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон».



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы обсуждают финальные детали сделки.



«ПСЖ» получит € 5 млн и ещё € 2 млн в виде бонусов.



Контракт Сарабии с «ПСЖ» истекает в 2024 году.



Главный тренер «волков» Хулен Лопетеги заинтересован в переходе испанца.



Пабло Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Севильи». В 97 матчах за французский клуб он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. До «ПСЖ» испанский футболист выступал за «Спортинг», «Хетафе» и мадридский «Реал», воспитанником которого и является.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

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