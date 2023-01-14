Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: считаю, что завоёванные титулы гораздо важнее голов

Роналду: считаю, что завоёванные титулы гораздо важнее голов
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что титулы важнее голов.

«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.

Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал Роналду на канале LiveScore.

Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Новость по теме
Хуан Куадрадо может перейти в «Аль-Наср». Он играл вместе с Роналду за «Ювентус»

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023