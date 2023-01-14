Роналду: считаю, что завоёванные титулы гораздо важнее голов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что титулы важнее голов.
«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.
Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал Роналду на канале LiveScore.
Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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