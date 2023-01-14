Бояринцев: отсутствие Промеса на сборах — это шанс для Мелёшина

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о том, что Квинси Промес, Николай Рассказов и Миха Мевля не полетели на сборы со «Спартаком» в Дубай.
«Конечно, не очень хорошо, что Промес не поехал на сборы со «Спартаком». Он ключевой футболист основного состава. На данном этапе Квинси самый полезный игрок красно-белых. В любом случае Промес будет работать в Москве. Навряд ли «Спартак» растеряет какие-то связи за один месяц. Думаю, Квинси наберёт хорошую физическую форму, и в ближайших официальных матчах у красно-белых с ним всё будет нормально. Игроки иногда травмы получают и после длительного времени удачно вливаются в коллектив. Ситуация с Промесом намного положительнее. Если он какие-то моменты пропустит, то быстро всё наверстает. Теперь шанс есть у Мелёшина завоевать место в основном составе. То, что расстаются с Рассказовым и Мевлей, это обычная рутина. Кто-то соответствует требованиям главного тренера, а кто-то нет. Если с ними расстались, значит, «Спартак» ищет усиление на их позиции», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
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