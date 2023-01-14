Евгений Бушманов: Рассказов — неплохой футболист, он будет востребован в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об отсутствии Николая Рассказова и Михи Мевли на первом сборе команды в Дубае.



«Мне кажется, что Рассказову уже нужно искать новую команду. Николай – неплохой футболист, думаю, он может пригодиться любой команде в РПЛ и будет востребован. Он у меня вызывался в молодёжную сборную. Рассказов прошёл путь до первой команды, поиграл на высоком уровне, имел шансы, но закрепиться не удалось. Сейчас в «Спартаке» высокая конкуренция.



Что касается Мевли, то это был неудачный трансфер. Он провалил все матчи, играя за «Спартак». Он не подходит под футбол Абаскаля», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Рассказов провёл четыре матча.