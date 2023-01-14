Иванов: провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково, но условия в Эмиратах лучше

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал зимние сборы отечественных команд в России. Функционер считает, что в Эмиратах условия лучше, а цены такие же, как в Сочи.
«Почему мы не проводим сборы в России? А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам. Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут, и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.
Мы спокойно проводим там товарищеские игры, и всё нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет. Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
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