«Ювентус» пропустил пять голов в матче Серии А впервые с 1993 года

Завершился центральный матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира — «Наполи» — принимал «Ювентус». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона». Разгромную победу одержали хозяева – 5:1.
Таким образом, «Ювентус» пропустил пять голов в матче Серии А впервые с мая 1993 года. Отметим, что первый гол в том матче забил нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, выступавший за «Пескару». Кроме того, в свои ворота мяч отправил Массимо Каррера, впоследствии ставший главным тренером «Спартака».
«Наполи» забивал в ворота туринского клуба пять мячей только в 1988 году.
«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 очков. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.
Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия в матче Серии А с «Ювентусом» забил гол и сделал две результативные передачи. Футболист вышел на второе место по системе «гол+пас» в текущем розыгрыше турнира (7+7).
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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