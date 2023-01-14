Валерий Шмаров: пока трансфер Дуарте в «Спартак» выглядит очень смешно

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал трансфер в стан красно-белых центрального защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо».
«Усилит ли Дуарте «Спартак»? Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно. Хотелось бы верить, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом». Всё может быть», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
Всего за «Серро Портеньо» Дуарте провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. В ближайшее время 22-летний футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с московской командой до июня 2027 года.
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.
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