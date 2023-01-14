Алексей Попов: Сайманов делал всё для «Рубина», но ему надо было уходить

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал уход Рустема Сайманова с поста генерального директора «Рубина».



«Сайманов делал всё для «Рубина» — доставал деньги, свои обещания всегда сдерживал. При нём практически начали строить новый стадион, который есть в республике Татарстан. Всё зависело от Сайманова. В футбольном плане он сделал многое для республики. Конечно, Рустем Фидаевич расстроен тем, что «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги. У него не было другого выбора. Нужно было освободить дорогу, чтобы кто-то другой построил клуб, который в будущем поборется за еврокубки.



Сейчас пришёл новый местный руководитель Марат Сафиуллин. Хуже точно не будет», — приводит слова Попова «РБ Спорт».