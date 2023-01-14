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Бартомеу прокомментировал попавшую в сеть переписку руководства «Барселоны» о Месси

Бартомеу прокомментировал попавшую в сеть переписку руководства «Барселоны» о Месси
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заверил, что не распространял детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, полиция Каталонии подозревает Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барселоны» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти в намерении раскрыть данные о контрактах футболистов каталонского клуба, в частности, Месси.

«Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал их и не знал ни о какой утечке.

В этом смысле я повторяю то, что говорил публично по разным поводам: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой», – приводит слова Бартомеу La Vanguardia.

Бывший президент «Барселоны» также отреагировал на то, что Понти якобы в частной переписке называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой».

Бартомеу напомнил, что эти комментарии являются «сообщениями, сделанными в частном порядке», и он выступает за уважение «свободы выражения» каждого человека, «даже если у меня другое мнение».

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