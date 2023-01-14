Бартомеу прокомментировал попавшую в сеть переписку руководства «Барселоны» о Месси

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заверил, что не распространял детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Напомним, полиция Каталонии подозревает Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барселоны» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти в намерении раскрыть данные о контрактах футболистов каталонского клуба, в частности, Месси.
«Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал их и не знал ни о какой утечке.
В этом смысле я повторяю то, что говорил публично по разным поводам: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой», – приводит слова Бартомеу La Vanguardia.
Бывший президент «Барселоны» также отреагировал на то, что Понти якобы в частной переписке называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой».
Бартомеу напомнил, что эти комментарии являются «сообщениями, сделанными в частном порядке», и он выступает за уважение «свободы выражения» каждого человека, «даже если у меня другое мнение».
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
- 14 января 2023
-
04:40
-
04:39
-
04:38
-
04:29
-
04:10
-
03:55
-
03:54
-
03:53
-
03:30
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
-
01:51
-
01:45
-
01:38
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:43
-
00:39
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 13 января 2023
-
23:58
-
23:49
-
23:48