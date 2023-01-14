Алексей Мелёшин: Промес — заложник ситуации

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин высказался о том, что Квинси Промес, Николай Рассказов и Миха Мевля не полетели на сборы со «Спартаком» в Дубай.



«Наверное, руководств решило, что Рассказов и Мевля не поедут на сборы. Надо у них спросить, на чём основано их решение. Есть ли замены этим футболистам? Руководители приняли по этим игрокам такое решение, нам остаётся только с ним согласиться. Может быть, это инициатива самих Рассказова и Мевли. Наверняка Николай хочет больше играть.



Промес? Он заложник ситуации. Я уверен, что руководство ищет наилучший способ подготовить футболиста ко второй части сезона. Уверен, что они найдут его в данной ситуации. Ничего не сделаешь, надо принимать эту ситуацию, как она есть. Понятно, что игрок должен тренироваться с командой, участвовать в товарищеских матчах. Уверен, что отсутствие Квинси на сборах не отразится на его игре. Он очень опытный футболист», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».