Спаллетти поделился подробностями, как будет отмечать разгромную победу над «Ювентусом»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом» (5:1) во встрече 18-го тура чемпионата Италии.
«Мои дети приехали из Милана посмотреть игру, так что я поужинаю с ними», — цитирует 63-летнего специалиста Football Italia.
На пресс-конференции в преддверии игры между тренерами присутствовала некая напряжённость, однако после завершения Спаллетти догнал рулевого туринцев Аллегри и настоял на рукопожатии.
«Наполи» набрал 47 очков и таким образом увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 очков. «Милан» (37), который в матче 18-го тура сразится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице Серии А, если сумеет набрать очки. Эта игра состоится сегодня, 14 января.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы. Видеоролик:
- 14 января 2023
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:31
-
05:28
-
05:25
-
04:58
-
04:48
-
04:40
-
04:39
-
04:38
-
04:29
-
04:10
-
03:55
-
03:54
-
03:53
-
03:30
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
-
01:51
-
01:45
-
01:38
-
01:02