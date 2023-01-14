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Спаллетти поделился подробностями, как будет отмечать разгромную победу над «Ювентусом»

Спаллетти поделился подробностями, как будет отмечать разгромную победу над «Ювентусом»
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Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом» (5:1) во встрече 18-го тура чемпионата Италии.

«Мои дети приехали из Милана посмотреть игру, так что я поужинаю с ними», — цитирует 63-летнего специалиста Football Italia.

На пресс-конференции в преддверии игры между тренерами присутствовала некая напряжённость, однако после завершения Спаллетти догнал рулевого туринцев Аллегри и настоял на рукопожатии.

«Наполи» набрал 47 очков и таким образом увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 очков. «Милан» (37), который в матче 18-го тура сразится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице Серии А, если сумеет набрать очки. Эта игра состоится сегодня, 14 января.

«Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стёрли его! «Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стёрли его!

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы. Видеоролик:

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