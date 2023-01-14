Источник: экс-тренер сборной Украины Петраков возглавит национальную команду Армении

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков в ближайшее время возглавит национальную команду Армении, сообщает журналист Сурен Меликсетян в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, официальное объявление ожидается в субботу-воскресенье. Местная федерация выбирала между несколькими претендентами, но окончательный выбор пал на кандидатуру 65-летнего украинца.



После прекращения сотрудничества с испанцем Хоакином Капарросом сборной руководил Роман Березовский, ранее выступавший в РПЛ.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.