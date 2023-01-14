Окслейд-Чемберлен может уйти из «Ливерпуля» в январе 2023 года

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не собирается продлевать контракт со своей нынешней командой.
Нынешнее соглашение 29-летнего англичанина истекает по окончании сезона-2022/2023. По информации Daily Mail, полузащитник принял решение сменить клубную прописку, однако на данный момент не знает, когда это случится. На фоне интереса, который возник к игроку от ряда клубов, трансфер может произойти уже в январе, утверждает источник. Если же Алекс не уйдёт в другую команду зимой, в июне он сможет выбрать новое место продолжения карьеры уже в качестве свободного агента.
Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти встречах, отметившись одним точным ударом.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
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