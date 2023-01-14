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«Какая волшебная ночь». Кварацхелия выложил пост после разгромной победы над «Ювентусом»

«Какая волшебная ночь». Кварацхелия выложил пост после разгромной победы над «Ювентусом»
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на разгромную победу своего клуба в матче с «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» вчера, 13 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А.

«Какая волшебная ночь», — написал грузинский футболист в одной из социальных сетей под фотографиями с матча.

Напомним, после вчерашней победы «Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.

Хвича вышел на второе место по системе «гол+пас» в текущем розыгрыше Серии А (7+7). Первую строчку занимает его одноклубник Виктор Осимхен (12+3).

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