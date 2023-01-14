Сабо: в нынешней ситуации на Украине торги «Шахтёра» за Мудрика выглядят некрасиво

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение о возможном переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика в «Арсенал».

«Накануне я прочитал, что наконец была достигнута договоренность о размере компенсации за игрока. Однако, это сегодня. А завтра вполне возможно, что к этой теме присоединится другой претендент – «Челси», который готов будет заплатить больше. Знаете, сейчас, учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтёр» торгуется.

Дай Бог, чтобы донецкий клуб всё же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас. Если он окажется в «Арсенале», то даже не знаю, как в этом клубе себя проявит. Ведь в составе «канониров» играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Михаилу будет очень тяжело. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных», — приводит слова Сабо «UA-Футбол».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мудрик близок к трансферу в «Арсенал».

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