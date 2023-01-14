Каряка: футболистам «Крыльев» будет трудно затмить Пиняева и Глушенкова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о трансферах самарского клуба. Команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, состав самарцев пополнил Владимир Писарский (Сычевой).



«После ухода Пиняева и Глушенкова футболистам «Крыльев» будет трудно затмить ребят. Они себя очень хорошо проявили в Самаре. Но, думаю, что тренерский штаб что-нибудь придумает. Взяли Сычевого, он должен помочь, надеюсь, что Владимир также продолжит забивать голы.



Могут ли «Крылья» вылететь? Сейчас в РПЛ есть команды, у которых дела обстоят намного хуже, чем у самарцев. Поэтому, думаю, на данный момент «Крылья» не покинут РПЛ», — приводит слова Каряки Metaratings.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.