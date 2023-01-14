Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каряка: футболистам «Крыльев» будет трудно затмить Пиняева и Глушенкова

Каряка: футболистам «Крыльев» будет трудно затмить Пиняева и Глушенкова
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о трансферах самарского клуба. Команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, состав самарцев пополнил Владимир Писарский (Сычевой).

«После ухода Пиняева и Глушенкова футболистам «Крыльев» будет трудно затмить ребят. Они себя очень хорошо проявили в Самаре. Но, думаю, что тренерский штаб что-нибудь придумает. Взяли Сычевого, он должен помочь, надеюсь, что Владимир также продолжит забивать голы.

Могут ли «Крылья» вылететь? Сейчас в РПЛ есть команды, у которых дела обстоят намного хуже, чем у самарцев. Поэтому, думаю, на данный момент «Крылья» не покинут РПЛ», — приводит слова Каряки Metaratings.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно! Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023