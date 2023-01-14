Агапов: когда про меня писали, что я воспитанник «Спартака», был в шоке. Я там год провёл
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Защитник ЦСКА Илья Агапов акцентировал внимание на том, что он является воспитанником казанского «Рубина», а не принципиального соперника армейского клуба, московского «Спартака». Ранее СМИ таким образом преподносили переход Агапова из «Пари Нижний Новгород» в ЦСКА.
«Конечно, я воспитанник «Рубина»! Я видел заголовки про «Спартак». Если честно, был в шоке. В Казани я рос с шести лет до, можно сказать, 18‑ти, а в «Спартаке» провёл один год. Сами подумайте, чей я воспитанник? Но понимаю, что в новость «воспитанник «Спартака» перешёл в ЦСКА» зайдёт куда больше людей», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».
21-летний Агапов провёл 16 матчей за «Пари Нижний Новгород» в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
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