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Непомнящий высказался об отсутствии Промеса на первом сборе «Спартака»

Непомнящий высказался об отсутствии Промеса на первом сборе «Спартака»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса на первом зимнем сборе московского «Спартака». Команда проводит его в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

«Для Промеса это не очень важно. Дело в том, что он по своей физиологической структуре и по игре мало зависит от обстоятельств. Он легко набирает форму.

Бывает, человек травмировался или заболел, потом начинает работать индивидуально, затем в группе и быстро набирает форму. Я не думаю, что это будет какая-то серьезная проблема персонально для него.

Для команды, конечно, это важно. Но первые сборы не имеют тактического и стратегического значения. На первых сборах больше функциональная подготовка. А вот наигрывает состава или тактических связей – это обычно на последнем и втором сборе.

Я не думаю, что это будет слишком большая проблема для игрока и для команды. Он может наверстать, если будет участвовать в последующих сборах», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

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