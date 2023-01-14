Источник: Месси продлит контракт с «ПСЖ» на год. Он хочет играть в ЛЧ в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с французским клубом до 2024 года. Об этом сообщает журналист аргентинского TyC Sport Гастон Эдуль.

«Месси достиг устной договорённости о продлении контракта с «ПСЖ» до июня 2024 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии и вскоре могут завершиться. Я говорю вам это на фоне слухов из Саудовской Аравии и США. Месси собирается играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Вместе с «ПСЖ». Но он ещё так и не принял решения», — сказал Эдуль в своём подкасте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси активно интересуются саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Особенно часто фигурируют слухи о переходе аргентинца в первый клуб, ввиду того, что «Аль-Хиляль» является принципиальным соперником «Аль-Насра», игроком которого является португалец Криштиану Роналду. Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

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