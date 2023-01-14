Доменико Кришито объяснил, почему решил вернуться в «Дженоа»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, почему решил вновь стать игроком «Дженоа».



«Дженоа» — фаворит на бумаге в Серии В, но мы должны доказать это на поле. Есть и другие команды, которые к повышению в классе. Они будут стараться бороться до конца. Все знают, что это мои последние шесть месяцев в карьере, поэтому я хочу завершить их наилучшим образом, а именно, помочь «Дженоа» вернуться в Серию А», — приводит слова Кришито Sky Sport Italia.

Ранее игрок объявлял о завершении карьеры. Последним клубом Доменико Кришито был канадский «Торонто». Футболист приходит в «Дженоа» в пятый раз: Кришито выступал за клуб в 2003–2004, 2006–2007, 2008–2011 и 2018–2021 годах. Также итальянский защитник играл за «Зенит» из Санкт-Петербурга.