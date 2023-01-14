Конте подтвердил уход игрока «Тоттенхэма» в конце сезона

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил расставание с бразильским полузащитником «шпор» Лукасом Моурой по окончании текущего сезона.

«Это решение клуба, его контракт не будет продлён. Текущий сезон складывается для Лукаса неудачным образом. Честно говоря, когда мы планировали то, как будем проводить этот сезон, Лукас рассматривался нами как один из важнейших футболистов», — приводит слова наставника «Тоттенхэма» известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

30-летний бразилец выступает за «Тоттенхэм» с 2018 года. В текущем сезоне на счету Моуры восемь матчей в английской Премьер-лиге и три игры в Лиге чемпионов. Всего на поле футболист провёл лишь 269 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона.

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