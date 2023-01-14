Гвардиола — о матче с «МЮ»: они не будут ждать возможностей для контратак

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 14 января. Начало матча — в 15:30 мск.



«Я почти уверен, что с тем импульсом, который у них есть дома, они не будут ждать возможностей, чтобы перейти в контратаку. Они будут активны и попытаются сбить нас и навязать свою игру. Думаю, что «Юнайтед» пригласил Эрика (тен Хага. — Прим. «Чемпионата») по этой причине, чтобы быть активной командой, поэтому не имеет значения, что делает соперник, они собираются так играть.



Насколько «Манчестер Юнайтед» стал лучше? Очень. Это нормально. Пришёл новый менеджер, и, очевидно, улучшение команды налицо, не только результаты, но и всё остальное. У меня было ощущение каждый раз, когда я был на «Олд Траффорд», или они приезжали к нам, что это сложный соперник. Всегда привлекательная игра, потому что обе команды хотят выиграть. Качественные игроки с обеих сторон. Тренеры высшего класса! Это будет хорошая игра», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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