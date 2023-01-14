Лемина перешёл в «Вулверхэмптон» из «Ниццы»

Английский «Вулверхэмптон» объявил о переходе габонского полузащитника Марио Лемины из французской «Ниццы». Футболист будет выступать в новом клубе под пятым игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «волков».
Лемина уже имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге. Футболист провёл 74 матча в чемпионате Англии, выступая за «Саутгемптон» и «Фулхэм». Габонец дважды становился чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса» и добирался до финала Лиги чемпионов.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Лемина принял участие в 14 матчах, но результативными действиями не отметился. На его счету также семь матчей в Лиге конференций, в которых он забил один гол и оформил один ассист.
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