Адвокат Менди: несмотря на вердикт суда, карьера Бенжамена в британском футболе окончена

Элеонор Лоус, адвокат французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, прокомментировала решение присяжных оправдать футболиста по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии и домогательствах.



«Несмотря на это решение, жизнь, какой Бенжамен её знал, для него окончена, как и карьера в британском футболе. Менди уже никогда не сотрёт эти обвинения из своей биографии», — приводит слова Лоус BBC.

Отметим, что ещё ранее Менди был оправдан по одному эпизоду обвинений от двух девушек, которые заявляли, что Бенжамен изнасиловал их на одной из вечеринок.

Присяжные не смогли вынесли решение по одному обвинению в изнасиловании и ещё одному обвинению в попытке изнасилования. Таким образом, Менди предстоит дополнительное судебное разбирательство.