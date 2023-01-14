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Фоден: когда я был ребенком, в каждом дерби «Юнайтед» считался фаворитом. Всё изменилось

Фоден: когда я был ребенком, в каждом дерби «Юнайтед» считался фаворитом. Всё изменилось
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о манчестерском дерби. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится сегодня, 14 января. Начало матча — в 15:30 мск.

«Всё сильно изменилось. Когда я был ребенком, в каждом дерби «Юнайтед» большую часть времени считался фаворитом. Теперь всё совершенно по-другому. Это были огромные перемены, но в один день может победить любой.

Знаем, что в выходные нам нужно быть в нашей лучшей форме, чтобы добиться результата. Думаю, что футбол изменился и то, как в него играют, но это то же самое дерби», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

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