Фоден: когда я был ребенком, в каждом дерби «Юнайтед» считался фаворитом. Всё изменилось

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о манчестерском дерби. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится сегодня, 14 января. Начало матча — в 15:30 мск.



«Всё сильно изменилось. Когда я был ребенком, в каждом дерби «Юнайтед» большую часть времени считался фаворитом. Теперь всё совершенно по-другому. Это были огромные перемены, но в один день может победить любой.



Знаем, что в выходные нам нужно быть в нашей лучшей форме, чтобы добиться результата. Думаю, что футбол изменился и то, как в него играют, но это то же самое дерби», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

Новость по теме Гвардиола — о матче с «МЮ»: они не будут ждать возможностей для контратак

Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема