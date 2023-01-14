ЦСКА проведёт контрольный матч с «Рубином» 19 февраля

Московский ЦСКА запланировал ещё один контрольный матч на зимних тренировочных сборах. Команда Владимира Федотова встретится с казанским «Рубином» на третьем сборе в Турции. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Встреча ЦСКА с казанским «Рубином» запланирована на 19 февраля. Начало матча — в 16:00 мск.

Напомним, первый сбор ЦСКА проходит в Абу-Даби. Армейцы сыграют с «Симбой» из Танзании (15 января) и «Оренбургом» (19 января). На сборах в Турции, кроме матча с «Рубином», предстоят встречи с сербским «Партизаном» (27 января), «Аланией» (31 января), македонским «Шкупи» (4 февраля), «Ахматом» (11 февраля) и «Динамо» (15 февраля).

После 17 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 29 очков.