«Он совершенен». Спаллетти похвалил игрока «Наполи» после разгрома «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти похвалил нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена после разгромной победы над «Ювентусом» в матче итальянской Серии A (5:1).

«Осимхен сильнее всех. Он совершенен: великолепно играет на длинных передачах, отлично ведёт единоборства. Он мужественный игрок. У него есть всё для прогресса. Его потенциал поразителен», — приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.

В матче с «Ювентусом» Осимхен оформил голевой дубль, упрочив своё лидерство в бомбардирской гонке чемпионата Италии. На счету 24-летнего нигерийца 12 забитых мячей и три результативные передачи в 14 матчах за «Наполи» в Серии A. Неаполитанцы лидируют в чемпионате, набрав 47 очков после 18 игр.

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