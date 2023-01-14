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Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах

Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах
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Казанский «Рубин» объявил расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас футболисты находятся на первом сборе в Турции. Всего запланировано четыре этапа подготовки. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».

Расписание контрольных матчей «Рубина»:

  • 18 января. «Рубин» — «Акрон»;
  • 21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);
  • 28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;
  • 1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);
  • 5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;
  • 12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;
  • 16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;
  • 19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;
  • 20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;
  • 26 февраля. «Рубин» — «Шинник».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 37 очков после 20 матчей. Лидирует «Балтика» (41).

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