Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах
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Казанский «Рубин» объявил расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас футболисты находятся на первом сборе в Турции. Всего запланировано четыре этапа подготовки. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».
Расписание контрольных матчей «Рубина»:
- 18 января. «Рубин» — «Акрон»;
- 21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);
- 28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;
- 1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);
- 5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;
- 12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;
- 16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;
- 19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;
- 20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;
- 26 февраля. «Рубин» — «Шинник».
«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 37 очков после 20 матчей. Лидирует «Балтика» (41).
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