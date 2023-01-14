Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах

Казанский «Рубин» объявил расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас футболисты находятся на первом сборе в Турции. Всего запланировано четыре этапа подготовки. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».

Расписание контрольных матчей «Рубина»:

18 января. «Рубин» — «Акрон»;

21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);

28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;

1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);

5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;

12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;

16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;

19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;

20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;

26 февраля. «Рубин» — «Шинник».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 37 очков после 20 матчей. Лидирует «Балтика» (41).