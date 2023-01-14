Спаллетти: у Кварацхелии есть чувство гола, его техника на уровне лучших игроков в мире
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил уровень игры грузинского нападающего неаполитанцев Хвичи Кварацхелии, сравнив его с лучшими футболистами в мире.
«У Кварацхелии техника на уровне лучших футболистов в мире. У него есть чувство гола, он всегда находит самое неочевидное решение. Он силён во всех аспектах, хорошо обращается с мячом, очень вынослив. Но ему не очень нравится обороняться, как и всем подобным игрокам», — приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. На счету грузинского форварда семь забитых мячей и семь голевых передач в 15 матчах Серии A. В пяти играх Лиги чемпионов Кварацхелия отметился двумя голами и тремя ассистами.
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