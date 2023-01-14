ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022 с командой Швейцарии

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении сборной Сербии по итогам матча группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (2:3), сообщается на официальном сайте организации.



ФИФА вынесла решение о частичном закрытии стадиона в следующем домашнем матче сербской сборной под эгидой организации. На арене не будет доступно 25% мест. Также Футбольный союз Сербии оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков (около € 50 тыс.). Такое наказание было назначено из-за неподобающего поведения болельщиков и игроков сборной Сербии во время матча.

Ранее ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на € 20 тыс. за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке перед игрой группового этапа ЧМ-2022 с Бразилией (0:2).