ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022 с командой Швейцарии
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Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении сборной Сербии по итогам матча группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (2:3), сообщается на официальном сайте организации.
ФИФА вынесла решение о частичном закрытии стадиона в следующем домашнем матче сербской сборной под эгидой организации. На арене не будет доступно 25% мест. Также Футбольный союз Сербии оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков (около € 50 тыс.). Такое наказание было назначено из-за неподобающего поведения болельщиков и игроков сборной Сербии во время матча.
Ранее ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на € 20 тыс. за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке перед игрой группового этапа ЧМ-2022 с Бразилией (0:2).
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