Камано: всё это мы переживём. Нужно с новыми силами идти вверх по таблице

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано поделился впечатлениями от начала сборов и рассказал, как провёл отпуск.

«Нагрузка достаточно высокая, но все понимают, что это необходимо. Мы рады вернуться в строй, рады вернуться в работу. Всё это мы переживём. Нужно будет возвращаться в чемпионат с новыми силами, чтобы выбираться из сложившейся ситуации и идти вверх по таблице.



В команде всё хорошо. У нас несколько новых игроков, их тепло приняли. Настроение очень хорошее, это очень важно для всех нас.



Пиняев? Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой. Надеюсь, он нам поможет в предстоящих матчах. Добро пожаловать!



Как провёл отпуск? Отпуск прошёл хорошо. Съездил в Бордо на 10 дней, потом побыл с семьёй. Потом вместе с друзьями поехали на праздники в Париж. Отлично провели время, очень много эмоций, много улыбок. И со свежим настроением вернулся в работу», — приводит слова Камано официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков за 17 матчей.